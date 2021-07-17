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غانا تعدم آلاف طيور الدجاج

17 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2021 10:02 مساءً
إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور

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بعد نفوق 6 آلاف طير بسبب إنفلونزا الطيور “إتش5 إن1” شديد العدوى، أكد مدير الخدمات البيطرية في غانا باتريك أباكي أن بلاده أعدمت 4500 دجاجة وفرضت قيودا على نقل الدواجن.

وقال إن “منشأ تلك الطيور كان في 7 مزارع في أقاليم أكرا الكبرى والأوسط وفولتا حيث جرى حظر نقل الدواجن من تلك المناطق”.

وأضاف: “غانا أوقفت أيضا واردات الدواجن من توغو والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا وموريتانيا والسنغال كإجراء احترازي”.

وأعدمت توغو الشهر الماضي آلاف الطيور لمواجهة تفشي فيروس (إتش5 إن1).

وتعد هذه الحالات رابع تفش لأنفلونزا الطيور في غانا منذ عام 2015، بحسب “رويترز”.

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