غانا: وزير الدفاع من بين 8 قتلى في تحطم هليكوبتر

قالت الحكومة في غانا “إن وزير الدفاع إدوارد أومان بواماه وأربعة مسؤولين آخرين وثلاثة من أفراد طاقم طائرة هليكوبتر عسكرية لاقوا حتفهم في حادث تحطم اليوم الأربعاء”.

وقال يوليوس ديبرا، رئيس ديوان الرئيس جون ماهاما، في مؤتمر صحفي، إن الحادث الذي راح ضحيته وزير الدفاع ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا إبراهيم مورتالا محمد وآخرين مأساة وطنية.

وأضاف “يتقدم الرئيس والحكومة بالتعازي والمواساة لأسر رفاقنا والجنود الذين سقطوا في خدمة الوطن”.

ولم تقدم السلطات بعد أي تفسير لما قد يكون سببا في وقوع الحادث.

وقالت القوات المسلحة في وقت سابق إنها فقدت الاتصال بطائرة هليكوبتر من طراز زد-9 تابعة للقوات الجوية.

وعين بواماه، الذي شغل في السابق منصب وزير الاتصالات، وزيرا للدفاع في يناير كانون الثاني بعد عودة ماهاما إلى السلطة.

وسيتولى من يخلفه في المنصب ملفا أمنيا معقدا يشمل تهديدات من داخل البلاد وخارجها.

ومثل غيرها من دول غرب إفريقيا الساحلية، تواجه غانا تهديدات من جماعات إسلامية تنشط في منطقة الساحل، والتي تحاول الزحف جنوبا من بوركينا فاسو ومالي، حيث تشن هجمات قاتلة على نحو متكرر.