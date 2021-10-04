غانتس: إيران تشكل تحديا عالميا وإقليميا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الإثنين، “إحباط عملية عدوانية شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص”، مؤكدا “أننا سنواصل العمل لحماية مواطنينا وأمننا في كل مكان”.

وكتب غانتس في تغريدة عبر “تويتر”: “تم إحباط عملية عدوانية أخرى شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص. لا تزال إيران تشكل تحديا عالميا وإقليميا وأيضا تحد لإسرائيل.. سنواصل العمل لحماية مواطنينا وأمن دولة إسرائيل في كل مكان وفي مواجهة أي تهديد”.

وكان موقع “كاثيميريني” الإخباري القبرصي قد أشار في وقت سابق إلى أن رجال أعمال إسرائيليين تعرضوا مؤخرا لمحاولات اغتيال في قبرص وأن السلطات المحلية امتنعت عن الكشف عن القضية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

هذا وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن “محاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي، تيدي ساغي، في قبرص، كانت محاولة إيرانية لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين”.