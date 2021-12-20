الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غانتس: إيران ليس لديها أوراق مساومة.. ويجب كسر استراتيجيتها الخاصة

20 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2021 4:21 مساءً
بيني غانتس

بيني غانتس

A A A
طباعة المقال

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إن إيران لا تملك أوراق مساومة حقيقية، مشيرا إلى أنه “يجب كسر استراتيجيتها الخاصة بكسب الوقت”، في إشارة إلى المفاوضات التي تشهدها العاصمة النسماوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع طهران.

جاء ذلك في كلمة لغانتس، اليوم الإثنين، في افتتاح اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية.

وقال غانتس: “إيران ليس لديها أوراق مساومة حقيقية – من الممكن والضروري كسر إستراتيجيتها الخاصة بسحب الوقت”.

وأضاف: “وضع إيران الداخلي يمثل فرصة للعالم، وإيران ليست قوة كبرى، ويعاني مواطنوها من وضع اقتصادي صعب، واستثمارها في التنمية انخفض إلى النصف في العقد الماضي، وتعاني من مشاكل داخلية وخارجية كثيرة”.

وتابع غانتس: “على مدار العام ونصف العام الماضي، انخرطنا في بناء القوة واتخاذ إجراءات جديدة من شأنها الحفاظ على تفوق إسرائيل الأمني ​​في المنطقة في مواجهة جميع التهديدات”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن غانتس إنه أبلغ الأمريكيين بأنه أصدر تعليماته لجيش بلاده بالاستعداد للهجوم على إيران.

والجمعة الماضي، أعلن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا، انتهاء الجولة الحالية من المفاوضات، بين القوى الدولية الكبرى وإيران، مشيرا إلى أنه تم التوافق بنسبة 80 بالمئة حول مسودة الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وأواخر الشهر الماضي، تم استئناف المحادثات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق الموقع في 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتشترط طهران أولا رفع كامل العقوبات الأمريكية قبل استئناف التزامتها النووية بموجب الاتفاق والتي تخلت عنها بعد انسحاب واشنطن منه.

    المزيد من أخبار العالم

    الدولار
    الدولار يتراجع أمام اليورو والاسترليني
    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (رويترز)
    إيران تدعو إلى استغلال الفرصة الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق نووي
    علما إسرائيل وبولندا
    إسرائيل وبولندا تتفقان على تحسين العلاقات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة