غانتس: التصعيد مع غزة احتمال قائم ومستعدون لكافة الاحتمالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن جيشه جاهز لكافة الاحتمالات.

وأضاف -في حديث للقناة 12- أنه لا يلاحظ وجود تصعيد بالتوتر مع قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن التصعيد والانفجار مع غزة احتمال قائم بسبب ارتباط ذلك مع حساسية الوضع، على حد تعبيره.

وأشار غانتس إلى أنه على تواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأنه يريد تقوية السلطة الفلسطينية وإضعاف حركة حماس، وفي الوقت نفسه تعزيز الوضع الاقتصادي في الضفة.

وجاءت أقوال غانتس في وقت رجحت فيه جهات أمنية إسرائيلية إحكام الحصار العسكري للضفة مع حلول عيد الفصح بعد غد الجمعة.

بدوره قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء اليوم، إن تل أبيب تحافظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، نافيا صحة أنباء عن اعتزام مستوطنين ذبح قرابين عيد الفصح في المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق اليوم، نفى متحدث رسمي إسرائيلي صحة أنباء عن نية مستوطنين ذبح قرابين عيد الفصح داخل الأقصى، قائلا إن هذه المزاعم كاذبة تماما.

وفي تغريدة له، قال أوفير جندلمان رئيس قسم الإعلام العربي بالحكومة إن تلك المزاعم روجتها “تنظيمات فلسطينية إرهابية” وجهات أخرى بغية التحريض وارتكاب عمليات إرهابية، حسب قوله.

وأضاف جندلمان أن إسرائيل تصون الوضع القائم في الأماكن المقدسة، ولن تسمح بالإخلال بالأمن والنظام العام في القدس أو أي مكان آخر.

وكانت حركة حماس حذرت من تنفيذ مخطط “ذبح القرابين في المسجد الأقصى” مشيرة إلى أن الفلسطينيين “لن يسمحوا بذلك مهما كان الثمن”.

وكانت “جماعات الهيكل” عمدت إلى نصب خيمتين في ساحة القصور الأموية (جنوب ساحة البراق) استعدادا لنثر رماد القرابين التي ستذبح في صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى.

وقالت إنها وضعت خططا -وفق زعمها- لتنفيذ الهدف “الفريد المنتظر” منذ عقود وسنوات طويلة، لاكتمال الطقوس والمراسم بالاحتفال بعيد الفصح، موضحةً أنه سيتم جلب الخراف للذبح والحرق خلال أيام العيد الذي بدأ أمس ويبلغ ذروته مساء الجمعة المقبلة.