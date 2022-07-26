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غانتس: قادرون على الضرب بقوة وتأخير نووي إيران

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 26 - يوليو - 2022 2:18 مساءً
بيني غانتس

بيني غانتس

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قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل قادرة على الضرب بقوة وتأخير البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف في مؤتمر تنظمه محطة أخبار 13 الإسرائيلية: “إيران مشكلة عالمية وليست مشكلة خاصة لدولة إسرائيل.. في النهاية، نحن قادرون على الضرب بقوة وتأجيل البرنامج النووية”.

وتابع: “حسب تصور أولئك الذين يؤمنون بالاتفاق، وهذا ليس تصورا بعيد المدى، فإنه عند وجود اتفاق إيراني، لن يواصلوا المشروع النووي وسيؤجلونه لسنوات قادمة”.

ومضى في حديثه: “نحن مستاؤون للغاية من اتفاق سيكون سيئًا لأنه مؤقت، وسيفتح الإيرانيون الاقتصاد وسيمنحهم الشرعية للعودة إلى حيث هم”.

وقال غانتس: “أشرنا إلى جميع الفجوات. لا أرى هذا الاتفاق قادمًا في الأيام القليلة المقبلة، لكن لا يمكنني استبعاده.. لا أرى أي علامات كبيرة على ذلك في الوقت الحالي”.

وأضاف: “لقد ذكرت الرئيس بايدن وأنا أقترح الاستماع إليه عندما سُئل عما إذا كانت هناك حاجة إلى خيار عسكري، لذلك قال كملاذ أخير نعم”.

 

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