غانتس: قادرون على الضرب بقوة وتأخير نووي إيران

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل قادرة على الضرب بقوة وتأخير البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف في مؤتمر تنظمه محطة أخبار 13 الإسرائيلية: “إيران مشكلة عالمية وليست مشكلة خاصة لدولة إسرائيل.. في النهاية، نحن قادرون على الضرب بقوة وتأجيل البرنامج النووية”.

وتابع: “حسب تصور أولئك الذين يؤمنون بالاتفاق، وهذا ليس تصورا بعيد المدى، فإنه عند وجود اتفاق إيراني، لن يواصلوا المشروع النووي وسيؤجلونه لسنوات قادمة”.

ومضى في حديثه: “نحن مستاؤون للغاية من اتفاق سيكون سيئًا لأنه مؤقت، وسيفتح الإيرانيون الاقتصاد وسيمنحهم الشرعية للعودة إلى حيث هم”.

وقال غانتس: “أشرنا إلى جميع الفجوات. لا أرى هذا الاتفاق قادمًا في الأيام القليلة المقبلة، لكن لا يمكنني استبعاده.. لا أرى أي علامات كبيرة على ذلك في الوقت الحالي”.

وأضاف: “لقد ذكرت الرئيس بايدن وأنا أقترح الاستماع إليه عندما سُئل عما إذا كانت هناك حاجة إلى خيار عسكري، لذلك قال كملاذ أخير نعم”.