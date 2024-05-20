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غانتس: قرار المدعي العام "تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ"

منذ 13 دقيقة
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وبيني غانتس

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وبيني غانتس

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علق الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس على قرار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي وثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

غانتس اعتبر ان “رسم مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية عازمة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الخسيس وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ”.

فيما علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على القرار قائلاً، “إعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين “كارثة”.

من جهته علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، “سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت “استعراض للنفاق وكراهية اليهود”.

“مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعا”.

هذا وحث وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بها ووصفهما بأنهما “معاديان للسامية”.

كما حث بن غفير على تكثيف الحرب على غزة حتى إلحاق “الهزيمة الساحقة” بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

هذا وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين إنه طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة.

كما قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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