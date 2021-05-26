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غانتس: لبنان سيتلقى ذات مصير غزة إن فكر حزب الله بمهاجمة إسرائيل

26 - مايو - 2021
بيني غانتس

بيني غانتس

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هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لبنان بأنه “سيتلقى ذات مصير قطاع غزة في حال فكر حزب الله بمهاجمة إسرائيل، ففي حال انفتح الشر من الشمال، سيرتجف لبنان، كما أثبتنا في عملية حارس الأسوار، فإن المنازل التي ستكون فيها أسلحة وإرهابيون ستتحول إلى خراب ودمار إذا لزم الأمر، فالجيش الإسرائيلي مستعد دائما لحماية الإسرائيليين في أي وقت وعلى أي ساحة وجبهة، محملاً الحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي هجمات من أراضيها”.

وعن الأوضاع بقطاع غزة، أكد أنه “سنواصل العمل حتى نتوصل إلى اتفاق هدوء يخدم الجميع، لن تتم إعادة تأهيل غزة في وقت يتم فيه إلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين، فإسرائيل لا تريد القتال، وتفضل الهدوء، وأنها ستبقى تحافظ على حرية العبادة لجميع الأديان، ولن تسمح بأي انتهاك للأمن المقدسة أو لسيادة إسرائيل”.

في سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” أن “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب بتعزيز قدرات الجيش اللبناني للتصدي لحزب الله واحتواء نفوذ طهران”.

ولفتت وزارة الدفاع الأميركية الى أننا “نتوقع أن يتم مد الجيش اللبناني بمساعدات “هامة” حتى آخر السنة الجارية”، مشيرة الى أن “حلفاء واشنطن يدعمون خطوات تعزيز القوى الأمنية اللبنانية وفي مقدمها الجيش”.

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