السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غانتس يتوعد قيادة الجهاد الإسلامي بدفع الثمن

منذ 8 دقائق
بيني غانتس

بيني غانتس

A A A
طباعة المقال

وجه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، السبت، تهديدًا لقيادة حركة الجهاد الإسلامي في الخارج.

وقال غانتس، في إطار استعراض تطورات العملية العسكرية على قطاع غزة والتي أطلق عليها اسم “الفجر الصادق”. إن قيادة حركة الجهاد الإسلامي في الخارج ستدفع الثمن أيضا.

وأضاف أن “قيادة الجهاد الإسلامي التي تجلس في الخارج في المطاعم وتبقى في فنادق طهران وسوريا ولبنان معزولة عن أهلها وتؤذي سكان غزة سوف يدفعون أيضًا الثمن”، وفق تعبيره.

وتابع قوله: “الحرس الثوري لن يدفع رواتب لسكان غزة”، كما قال.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ عصر أمس الجمعة، وحتى هذه اللحظة، حيث بلغ عدد الشهداء 11 شهيداً فيما جرح العشرات من المواطنين.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن عدد الشهداء وصل حتى الآن إلى 11 شهيداً بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عاماً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 69 إصابة بجراح مختلفة.

وبدأ الاحتلال عدوانه أمس بقصف شقة سكنية في برج فلسطين وسط حي الرمال غرب مدينة غزة، حيث ارتقى عدد من الشهداء على رأسهم قائد شمال غزة بسرايا القدس تيسير الجعبري.

    المزيد من أخبار العالم

    القصف الإسرائيلي على غزة
    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة.. وتحذير من كارثة
    شرطة كوسوفو
    دورية تابعة لشرطة كوسوفو تتعرض لهجوم في الشمال
    انفجار خزان وقود- أرشيفية
    كوبا.. صاعقة تتسبب في حريق هائل في منشأة لتخزين الوقود

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    اللواء حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏