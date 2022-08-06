غانتس يتوعد قيادة الجهاد الإسلامي بدفع الثمن

وجه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، السبت، تهديدًا لقيادة حركة الجهاد الإسلامي في الخارج.

وقال غانتس، في إطار استعراض تطورات العملية العسكرية على قطاع غزة والتي أطلق عليها اسم “الفجر الصادق”. إن قيادة حركة الجهاد الإسلامي في الخارج ستدفع الثمن أيضا.

وأضاف أن “قيادة الجهاد الإسلامي التي تجلس في الخارج في المطاعم وتبقى في فنادق طهران وسوريا ولبنان معزولة عن أهلها وتؤذي سكان غزة سوف يدفعون أيضًا الثمن”، وفق تعبيره.

وتابع قوله: “الحرس الثوري لن يدفع رواتب لسكان غزة”، كما قال.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ عصر أمس الجمعة، وحتى هذه اللحظة، حيث بلغ عدد الشهداء 11 شهيداً فيما جرح العشرات من المواطنين.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن عدد الشهداء وصل حتى الآن إلى 11 شهيداً بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عاماً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 69 إصابة بجراح مختلفة.

وبدأ الاحتلال عدوانه أمس بقصف شقة سكنية في برج فلسطين وسط حي الرمال غرب مدينة غزة، حيث ارتقى عدد من الشهداء على رأسهم قائد شمال غزة بسرايا القدس تيسير الجعبري.