غانتس يحذر: مهمة حزب الله نيابة عن إيران قد تصبح قاتلة

حملت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، الدولة اللبنانية المسؤولية عن وقف العدوان الإيراني على أراضيها الذي ينفذه حزب الله.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه على حزب الله إدراك أن المهمة التي يخوضها نيابة عن إيران “قد تصبح قاتلة”، وأنها “ستضر أولا بمصالح اللبنانيين”.

وقال غانتس في كلمة ألقاها بحفل تخريج دورة الضباط في الكتيبة الأولى بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، يائير لبيد، وبمشاركة رئيس الأركان الجنرال، أفيف كوخافي: “في الأسبوع الماضي، فشلت محاولات حزب الله لإطلاق طائرات مسيرة بالقرب من منصة غاز كاريش بعد التصدي لها”.

وأضاف “تعرف دولة إسرائيل كيف تحمي أصولها جيدًا، ويحتاج حزب الله إلى فهم أن المهمة، التي ينفذها نيابة عن إيران، يمكن أن تصبح مهمة قاتلة ستضر أولاً، وقبل كل شيء بمصالح المواطنين اللبنانيين”.

وشدد على أن “دولة لبنان هي المسؤولة عن وقف العدوان الإيراني على أراضيها الذي ينفذه حزب الله”.

وأعلن لبيد، الأحد، أن حزب الله اللبناني يشكّل عقبة أمام اتفاقٍ بين لبنان وإسرائيل على ترسيم حدودهما البحرية.

وجاء هذا الإعلان غداة اعتراض الجيش الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيّرة أطلقها حزب الله في اتجاه حقل غاز كاريش.

ويعتبر لبنان حقل كاريش جزءاً من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل، فيما تؤكد الدولة العبرية أنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ويمارس حزب الله الشيعي وهو عدو لدود لإسرائيل، نفوذاً كبيرا في لبنان.

وقال لبيد إن “حزب الله يواصل السير في طريق الإرهاب ويقوّض قدرة لبنان على التوصّل إلى اتفاق حول الحدود البحرية”.