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غانتس يدعو لانتخابات إسرائيلية في سبتمبر

منذ 42 دقيقة
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دعا عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء إلى إجراء انتخابات عامة في سبتمبر/ أيلول، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضغوطا من الداخل والخارج بسبب الحرب في غزة.

وقال غانتس في مؤتمر صحفي “يتعين أن نتفق على موعد لإجراء الانتخابات في سبتمبر، قبل مرور عام على اندلاع الحرب إذا صح التعبير… إن تحديد مثل هذا الموعد سيسمح لنا بمواصلة الجهد العسكري مع إرسال إشارة إلى مواطني إسرائيل بأننا سنجدد ثقتهم بنا قريبا”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • رويترز

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