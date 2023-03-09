الخميس 17 شعبان 1444 ﻫ - 9 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غانتس يطالب بمنع بن غفير من دخول مقرات الشرطة الإسرائيلية

منذ دقيقتين
بيني غانتس

بيني غانتس

A A A
طباعة المقال

طالبت المعارضة الإسرائيلية، الخميس، المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، منع دخول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لمقرات الشرطة، فيما بدأت الاحتجاجات الكبرى على خطة الإصلاح القضائي في عدد من المدن الإسرائيلية.

ووجه رئيس معسكر الدولة بيني غانتس، طلبًا للمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاريف ميارا بمنع وزير الأمن القومي من دخول مقر الشرطة خلال أحداث الاحتجاج ضد خطة الإصلاح القضائي”، وفق القناة الـ”12″ العبرية.

وأوضحت القناة العبرية أن غانتس كتب رسالة إلى أمين المظالم، قائلًا: “وصل الوزير بن غفير لمطار بن غوريون، وشدد على أنه لن يسمح للفوضويين بإغلاق المطار”.

وأكد غانتس أن الوزير يصف المتظاهرين بالفوضويين، ويحاول الاستفادة سياسيًّا من شرطة إسرائيل ومنشآتها، حيث يظهر في غرف القيادة الأمامية ليوزع التعليمات لقادة الشرطة.

وتابع: “يوجه بن غفير بأنه يعمل على إصلاح الوعي ضد الاحتجاج، لذلك يجب وضع حاجز بين التوجيهات السياسية المتعلقة بنشاط الشرطة، والتوجيهات التنفيذية والملموسة المتعلقة بإدارة الأحداث العملياتية بشكل عام”.

وأضاف غانتس: “طالبت بشكل عاجل بمنع وزير الأمن القومي من دخول غرفة قيادة الشرطة، وأن يلتزم بتعليمات القانون وإبعاد يديه عن التورط وإعطاء التعليمات للمفوض والشرطة مباشرة”.

وانطلقت اليوم الخميس أكبر عملية احتجاجية على خطة الإصلاح القضائي، إذ أطلقت المعارضة “يومًا وطنيًّا لمقاومة الدكتاتورية”، ستقوم خلالها بتعطيل كبير لمرافق الدولة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، أغلق الآلاف من المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي الطرقات في تل أبيب، بينما طلبت الشرطة الإسرائيلية من الإسرائيليين استخدام الطرق البديلة.

كما اعتقلت 6 متظاهرين ضد الإصلاح القضائي بعد إغلاقهم مقرًّ0ا للمنتدى الكنسي بالأسلاك الشائكة والأكياس في مدينة القدس.

وبحسب تقارير عبرية، من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من الإسرائيليين في الاحتجاجات التي ستبلغ ذروتها مساء اليوم فى ساحة “هبيما” في تل أبيب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
بعد ساعات من تنبؤات العالم الهولنديّ.. هزّة أرضيّة جديدة تضرب تركيا
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
سادس زيارة في عامين.. وزير خارجية إيران يزور سوريا
بنيامين نتنياهو
نتنياهو يزور إيطاليا لتعزيز العلاقات الاقتصادية

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
بالفيديو.. طائرة مدنيّة تنجو من كارثة قبل هبوطها في مطار بيروت
طوني نمر
بالخرائط.. نمر يكشف واقع "التركيبات الجيولوجية" في لبنان
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
بعد تعرّضه للانتقادات.. ردّ "لاذع" من الخبير الهولنديّ على مهندس من "ناسا"