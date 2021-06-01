غانتس يعلق على تصريحات قائد الجيش الإسرائيلي بشأن قصف مقر “أسوشيتد برس” بغزة

علّق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حول تدمير مبنى شاهقا في قطاع غزة يضم مكتبا لوكالة “أسوشيتد برس” ووسائل إعلام أخرى.

وقال غانتس إن “تلك التصريحات لم يكن من المفترض أن تؤخذ بالمعنى الحرفي”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قوله لتبرير قصف المبنى، إن “صحفيي وكالة أسوشيتد برس بغزة كانوا يشربون قهوة الصباح مع رجال من “حماس” ببرج الجلاء الذي دمرته القوات الإسرائيلية”.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن “رئيس الأركان، الجنرال كوخافي، قال لمساعديه إنه لا يشعر بأي ندم على الضربة الجوية التي دمرت البرج، على الرغم من الإدانات الدولية الشديدة التي أحدثها استهداف هذا الموقع والضرر الذي ألحقه بصورة إسرائيل عالميا”.

ونقلت القناة عن كوخافي قوله: “لقد كان تحطيم المبنى مبررا.. ليس لدي أدنى ندم على ذلك”.

من جانبها، وصفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية تصريحات كوخافي بأنها “غير صحيحة بشكل واضح”، وقالت في بيان لها السبت الماضي: “هذا الادعاء الذي لا أساس له من الصحة والمنسوب إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كاذب بشكل واضح. لم يكن هناك حتى كافتيريا في المبنى. مثل هذه الادعاءات عديمة الأساس تعرض سلامة صحفيي الوكالة للخطر”.

وأشارت الوكالة، إلى أنها “تؤكد دعوتها لإجراء تحقيق مستقل في تدمير المبنى الذي يضم مكتبنا في غزة، حتى تتجلى الحقائق”.