غانتس يكشف عن خطة لضرب المواقع النووية الإيرانية.. "من دون الحاجة الى ضوء أخضر أميركي"

اكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل مستمر على تحسين استعداده لضرب المواقع النووية الإيرانية، من دون الحاجة الى ضوء أخضر من واشنطن٫ واضاف حددنا عددا من الأهداف داخل إيران سيؤدي ضربها إلى الإضرار بقدرتها على تطوير قنبلة نووية”

و في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، قال غانتس أن العمل لتطوير استعدادات الجيش لن يتوقف حتى يتم توجيه الضربات لتلك المواقع. وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي بضرورة إنهاء طموح إيران النووي.

واشار الى إنه يحبذ لو تمكن العالم من ثني طهران عن امتلاك سلاح نووي، محذرا من أن إسرائيل ستتصرف بشكل مستقل إذا لم يحصل ذلك.

واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله اللبناني بامتلاك مئات الآلاف من الصواريخ، وبتوجيه عدد منها إلى أهداف مدنية في إسرائيل.

وأطلع غانتس مراسل شبكة فوكس نيوز على ما قال إنها قائمة لأهداف سرية تظهر صواريخ حزب الله في مناطق مدنية على طول الحدود الإسرائيلية.