غانتس يكشف عن موقفه من المشاركة مع نتنياهو في حكومة واحدة

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إنه لن يجلس في حكومة واحدة مع رئيس الحكومة السابق، زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو.

وأضاف في مقابلة مع القناة 11، الليلة الماضية، أنه يستطيع أن يتعاون مع كل الأطياف السياسية في “الكنيست” وتشكيل حكومة واسعة ومستقرة تمثل كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي.

وأكد غانتس أنه لا يرفض حزب “الليكود” كشريك ائتلافي وإنما رئيسه بنيامين نتانياهو، مضيفاً أنه على اتصال مستمر مع الأحزاب الدينية المتزمتة، معتبراً أنه عليها أن تكون جزءا من الائتلاف الحكومي.

وحول الأحزاب العربية، قال غانتس، إنه لا يرى نفسه في شراكة مع “القائمة المشتركة ” وبالنسبة لـ “القائمة الموحدة”، قال: إن هناك مجالا لضمها ائتلاف برئاسته ولكنه لا يريد أن يعتمد الائتلاف عليها.

وتعقيبا جاء من “الليكود”، أن غانتس ويائير لبيد لا يستطيعان تشكيل حكومة بدون “الإخوان المسلمين” و”القائمة المشتركة”.