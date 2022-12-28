غانتس يكشف في خطابه الأخير.. هذا ما أعددناه لإيران!

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في خطابه الأخير عن استعدادات قوية للجيش الإسرائيلي لاحتمال شن هجوم على إيران، وفقاً لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ووفقاً للصحيفة، فقد أشار غانتس في حفل تخرج طيارين من دورة تدريبية في قاعدة حتسريم بجنوب إسرائيل إلى قيام إسرائيل بتطوير قدرتها على ضرب منشآت نووية إيرانية بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة.

كما قال في رسالة للطيارين الجدد إن بعضهم ربما يشارك في ضربة محتملة لإيران.

من جانبه، قال متحدث حكومي نقلاً عن رئيس وزراء إسرائيل المنتهية ولايته يائير لابيد اليوم الأربعاء إن أي حكومة إسرائيلية لن تقبل بامتلاك إيران لسلاح نووي مؤكدا أن بلاده ستتحرك إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ونقل المتحدث أوفير جندلمان عبر حسابه على تويتر عن لابيد قوله في مراسم تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو “إسرائيل أقوى من كافة أعدائها. ولن نتردد في ممارسة القوة في سبيل الحفاظ على سلامة مواطنينا”.

في سياق متصل، أكدرئيس إدارة عمليات الجيش الإسرائيلي، عوديد بسيوك استمرارية سياسة الجيش الإسرائيلي المتبعة حالياً في سوريا، لافتاً إلى التأثير الواضح للعمليات العسكرية المتواصلة في سوريا على المنطقة بأكملها.

كما أكد بشكل قاطع على أن إسرائيل لن تقبل بوجود حزب الله آخر في سوريا.

وأضاف بسيوك أثناء عرضه للتوقعات الميدانية للجيش الإسرائيلي للعام المقبل أن مبيعات الأسلحة الإيرانية التي تستخدم في الحرب بأوكرانيا هي العامل المؤثر الرئيسي على الطريقة التي ينظر بها الغرب والولايات المتحدة إلى إيران والمنطقة بأكملها.

وشدد على أن علاقات الجيش الإسرائيلي مع الجيش الأميركي تتعزز ومضى قائلا “أنا واثق من أنني لا أرى ذلك وحدي، بل يرى أعداؤنا بالمنطقة ذلك أيضًا”.

وأوضح: “نحن نقوم بحملة متسارعة.. وليس فقط في سوريا. وتحقيقاً لهذه الغاية، نفذنا عشرات الضربات بمئات الأسلحة في العام المنصرم”.