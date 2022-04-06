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غرب أوكرانيا.. انفجارات عنيفة قرب “لفيف” ولا إصابات حتى الآن

منذ 35 دقيقة
مدينة لفيف في غرب أوكرانيا

مدينة لفيف في غرب أوكرانيا

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أعلن حاكم لفيف في غرب أوكرانيا عدم ورود أي تقارير عن إصابات من جراء انفجارات دوت في منطقته، مساء الثلاثاء.

وتحدث الحاكم، مكسيم كوسيتسكي، عبر تطبيق تلغرام عن سماع “دوي انفجارات قرب راديخيف”، البلدة الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا شمال شرقي لفيف، ودعا “الجميع إلى البقاء في الملاجئ”.

وفي منشور لاحق أورد الحاكم أنه “حتى الساعة لا معلومات عن سقوط ضحايا”.

من جهة أخرى قال عمدة كييف الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، إن الوضع يتحسن في العاصمة والسكان يعودون، لكنه “حرج” في شرق البلاد.

وكان كليتشكو، قد أشار إلى إن المدنيين الذين فروا من العاصمة إلى مناطق أكثر أمانًا يجب أن ينتظروا عدة أيام أخرى قبل العودة.

وأوضح المسؤول المحلي، في تصريحات نقلها إعلام، أن هناك حاليا حظر تجول على مدار الساعة في منطقة كييف، محذرا في الآن نفسه من “ألغام أرضية” قد يكون الروس خلفوها، إضافة إلى “الكثير من الذخائر غير المنفجرة”.

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة غدا، بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، حزمة واسعة إضافية من العقوبات التي ستفرض تكاليف كبيرة على روسيا وتدفعها إلى مزيد من العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية”.

وستؤدي الإجراءات التي سيتم فرضها غدا إلى “إضعاف الأدوات الرئيسية لسلطة الدولة الروسية، وفرض أضرار اقتصادية حادة وفورية على روسيا”.

 

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