غرفة تجارة عمان: الوضع الاقتصادي الأردني بأسوأ حالاته

نقلت وكالة “عمون” عن رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق قوله إن الوضع الاقتصادي الأردني في أسوأ حالاته وعلى الحكومة وضع الحلول، مطالبا بتخفيض الضرائب والرسوم.

أضاف الحاج توفيق في حديث تلفزيوني، أن المواطن والتاجر في الأردن على حد سواء، تعبا بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين لا يقدرون حجم المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.

أوضح أن مبيعات المواد الغذائية في الأردن تراجعت بنسبة 40% بعد شهر رمضان، وأن كورونا فرض أشكال وأساليب حياة جديدة ومختلفة على الأردنيين، معتبرا أن التجارة الإلكترونية تهدد التجارة التقليدية، وأنه ليس هناك منافسة عادلة بين الطرفين.

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، حذر من تداعيات تصاعد منحنى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، مؤكدا أن هذا التصاعد يستوجب التنبه والاحتياط لعدم الابتعاد عن الهدف الاستراتيجي للاستمرار بالعبور إلى صيف آمن تفتح فيه القطاعات كاملة بحلول شهر سبتمبر المقبل.