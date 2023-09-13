غرق رضيع خلال عملية إنقاذ مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

غرق رضيع عمره خمسة أشهر أثناء عملية إنقاذ قبالة جزيرة لامبيدوزا الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا والتي تعاني لاستيعاب الأعداد غير المسبوقة للمهاجرين الذين يصلون لها عبر البحر من شمال أفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووكالات أنباء محلية (الأربعاء 13-9-2023) أن القارب الذي كان يقل الرضيع انقلب قبيل اعتراض خفر السواحل له.

وقالت أنسا إنه تم إنقاذ جميع الركاب الذين كانوا على متن القارب بمن فيهم والدة الرضيع وهي من غينيا. وأوضحت أن المهاجرين بدأوا رحلتهم من مدينة صفاقس التونسية وهى منصة انطلاق معروفة للرحلات المتجهة بحرا إلى أوروبا.

وأظهرت لقطات عُرضت أمس الثلاثاء طوابير قوارب متهالكة مكتظة بالمهاجرين تنتظر الرسو في ميناء لامبيدوزا.

وقال جيوفاني دي ليو، المدعي العام للجزيرة، إن 112 قاربا وصلت أمس الثلاثاء على متنها أكثر من خمسة آلاف مهاجر، وهو عدد يتجاوز العدد القياسي السابق البالغ 63 قاربا في يوم واحد والمسجل الشهر الماضي. وفي ذات الوقت فإن وصول المهاجرين مستمر، إذ وصل نحو 1300 صباح اليوم الأربعاء.

وشبه دي ليو حالة الطوارئ في الجزيرة الصغيرة بتلك التي واجهتها إيطاليا في 1991 عندما جلبت سفينة واحدة ما يقرب من 20 ألف ألباني إلى مدينة باري الجنوبية.

وقال رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا، فيليبو مانينو، لوكالة أدنكرونوس للأنباء اليوم الأربعاء “جميعنا متعبون ومرهقون بدنيا ونفسيا، أصبح الوضع خارجا عن السيطرة وغير مُحتمل”.

ويُنقل المهاجرون الذين يصلون إلى لامبيدوزا بانتظام إلى صقلية لتخفيف الازدحام هناك لكن مع ارتفاع عدد من يصلون إلى الجزيرة لا يكون هناك مجال لنقلهم بالسرعة الكافية.

وقال الصليب الأحمر الإيطالي إن مركز الاستقبال بالجزيرة كان به أكثر من ستة آلاف اليوم الأربعاء مما يفوق كثيرا جدا قدرته الاستيعابية التي تقدر بنحو 400 شخص.