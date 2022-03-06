الأحد 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غرق سفينة إيرانية في مياه الخليج

6 - مارس - 2022
سفينة نفط ايرانية

سفينة نفط ايرانية

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، أن إحدى سفن الشحن التابعة لها غرقت في المياه الإقليمية بالخليج العربي.

وأوضح حاكم مدينة “دير” التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران، يونس باربر، في تصريحات صحفية، أن “سفينة شحن إيرانية غرقت في مياه ميناء دير بالقرب من منطقة مطاف في الخليج العربي”.

تابع باربر: “بمساعدة زوارق قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تم إنقاذ جميع ركاب وبحارة هذه السفينة”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن “سفينة الشحن كانت في طريقها من ميناء هندجان في محافظة خوزستان إلى إحدى الدول الخليجية، وغرقت صباح اليوم بالقرب من مدينة مطاف”.

وبشأن طاقم السفينة، بين باربر أن سفينة الشحن هذه كانت تقل 6 بحارة تم إنقاذهم من قبل زوارق القاعدة البحرية الإيرانية في ميناء دير.

وعن سبب غرق سفينة الشحن الإيرانية، قال إن “السبب الدقيق لا يزال غير معروف، بعد والمعلومات ستقدم بعد التحقيق في الحادث

ويقع ميناء دير جنوب إيران ويبعد مسافة 200 كيلومتر جنوب محافظة بوشهر، ويضم الميناء ثلاثة أرصفة رئيسية ويعد أكبر ميناء صيد في إيران.

    المزيد من أخبار العالم

    علم تونس
    في تونس.. النيابة العسكرية تحقق مع صحفي نقل خبر عن الرئيس سعيد!
    منشأة نفط نرويجية
    النرويج تبذل جهدها لتجنب إضراب نفطي
    طيران الشرق الأوسط
    خلال شهر.. ارتفاع الطلب لدى شركات طيران الشرق الأوسط 265%

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!