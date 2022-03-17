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غرق سفينة ترفع علم بنما في البحر الأسود بسبب صواريخ روسية

17 - مارس - 2022
علم بنما

علم بنما

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غرقت سفينة تجارية ترفع علم بنما في البحر الأسود وأصيبت سفينتين أخريين بأضرار بسبب صواريخ روسية، على ما أعلن الأربعاء مسؤول الإدارة البحرية في بنما نورييل أراوز، موضحا أن طواقم السفن الثلاث سالمون.

وقال نورييل أراوز للصحافيين “نعلم أن ثلاث سفن (ترفع علم بنما) كانت ضحية هجمات صاروخية روسية” مشيرا إلى أن إحدى هذه السفن “غرقت واثنتين ما زالتا تطوفان لكن لحقت بهما أضرار مادية”.

واستنكر أراوز منع “البحرية الروسية” 200 إلى 300 سفينة من دول مختلفة من “مغادرة البحر الأسود”.

لذلك علقت في البحر الأسود نحو عشر لسفن ترفع علم بنما مخصصة لنقل الحبوب خصوصا وعلى متنها حوالى 150 من أفراد الطواقم.

في 25 فبراير/ شباط، بعد هجوم أول على سفينة ترفع علم بنما، طلبت سلطات البلد الواقع في أمريكا الوسطى “على وجه السرعة” تجنب الإبحار في المياه الأوكرانية والروسية في البحر الأسود وبحر أزوف.

وحذّرت السلطة البحرية البنمية من أن “السفن البنمية في الموانئ الأوكرانية أو التي تمر عبر المنطقة يجب أن تتوخى الحذر وأن تزيد الظروف الأمنية على متنها لحماية الهيكل والطاقم”.

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