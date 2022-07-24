الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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غرق 16 شخصا إثر انقلاب سفينة تقل مهاجرين قبالة جزر البهاما

منذ 20 دقيقة
الهجرة غير شرعية - تعبيرية

الهجرة غير شرعية - تعبيرية

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لقي 16 شخصا مصرعهم إثر انقلاب سفينة تقل مهاجرين من هايتي قبالة سواحل جزر الباهاما، وسط موجة مستمرة من الهجرة بحرا صوب الولايات المتحدة.

وقال وزير الهجرة كيث بيل لرويترز إنه تم إنقاذ أربع نساء و 17 رجلا من حادث الغرق.

وقال بيل “نشعر بالحزن لخسارة أرواح أولئك الذين يسعون إلى أسلوب حياة أفضل … أولئك الموجودون هنا مع عائلاتهم وأصدقائهم من هايتي، يشجعون أحبائهم على عدم المخاطرة بحياتهم”.

وقالت شرطة جزر الباهاما إن السفينة انقلبت على بعد سبعة أميال (11 كيلومترا) قبالة جزيرة نيو بروفيدانس.

وتعد جزر الباهاما طريق عبور متكرر للمهاجرين من هايتي الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة. وتزايدت وتيرة الرحلات البحرية الخطرة في السفن المتهالكة خلال العام الماضي مع فرار سكان هايتي من الفقر وعنف العصابات.

    المصدر :
  • رويترز

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