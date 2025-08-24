الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
غرق 3 شقيقات صغيرات وإنقاذ العشرات من قارب يقل مهاجرين لإيطاليا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2025 3:23 مساءً
مهاجرون داخل قارب مطاطي في المحيط الأطلسي

قالت منظمة خيرية ألمانية معنية بالإنقاذ البحري اليوم الأحد إن ثلاث شقيقات صغيرات غرقن عندما تعرض القارب المطاطي الذي كان يقلهن مع عشرات المهاجرين الآخرين لمشاكل خلال رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا.

وذكرت منظمة (ريسك شيب) أنها عثرت على جثث الشقيقات، وأعمارهن تسعة أعوام و11 عاما و17 عاما، داخل القارب الذي كان “مكتظا إلى حد خطير” وتقاذفته أمواج بلغ ارتفاعها 1.5 متر قبل وصول سفينة الإنقاذ إلى مكان الواقعة.

وأوضحت المنظمة في بيان أن ثلاث نساء حُبليات وأطفالا ورضيعا يبلغ من العمر سبعة شهور من بين 65 راكبا أنقذتهم السفينة (نادر) التابعة لها، مشيرة إلى أن راكبا واحدا سقط في عرض البحر في وقت سابق خلال رحلة القارب ولا يزال مفقودا.

لم يذكر البيان أي تفاصيل عن جنسية الفتيات المتوفيات.

وقالت المنظمة إن السفينة نادر اعترضت القارب المطاطي الذي انطلق من زوارة في ليبيا ليلا يوم الجمعة، بعد أن تلقت بلاغا عبر الخط الساخن لمنظمة (ألارم فون) التي تدعم عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط.

وأجلى خفر السواحل الإيطالي 14 راكبا من الحالات الطبية وأقاربهم بعد ظهر أمس السبت، ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا حيث وصلت السفينة نادر في وقت لاحق وعلى متنها باقي الناجين وجثث الفتيات الثلاث.

    المصدر :
  • رويترز

