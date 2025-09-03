الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
غرق 6 مهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عبر البحر المتوسط

مستوى قياسي لوفيات المهاجرين

قالت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن ستة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط والوصول إلى الساحل الجنوبي لإسبانيا.

وأعلنت الحماية المدنية البلدية وخدمات الطوارئ الإقليمية في الأندلس انتشال الجثث قبالة سواحل كاربونيراس بألميريا.

وتعتقد السلطات أن الستة لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور على متن عدة قوارب وصلت إلى الساحل. ولم يتضح بعد عدد الناجين ممن كانوا على متن هذه القوارب.

وتظل إسبانيا، وخاصة جزر الكناري التابعة لها في المحيط الأطلسي، إحدى البوابات الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للمهاجرين وطالبي اللجوء من أفريقيا. ومع ذلك، فقد شهد عدد الوافدين انخفاضا عن ذروته العام الماضي.

ووفقا لأحدث الأرقام، وصل إلى إسبانيا حتى هذا الوقت من العام ما يقرب من 24 ألف مهاجر غير شرعي، بانخفاض بنحو الثُلث مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

  • رويترز

