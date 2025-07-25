غروسي: إيران مستعدة لاستئناف محادثات فنية ومتفائل بعودة مفتشي الوكالة لإيران هذا العام

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الجمعة إن إيران أشارت إلى أنها ستكون مستعدة لاستئناف بعض المحادثات على المستوى الفني بشأن برنامجها النووي.

وأضاف غروسي خلال تعليقات في سنغافورة أن إيران يجب أن تكون واضحة بشأن المرافق والأنشطة لديها.

كما أشار غروسي أنه من الضروري إعادة العلاقات مع إيران مضيفاً أن بنود معاهدة منع الانتشار النووي تشير إلى ضرورة الخضوع للتفتيش.

وقال غروسي: “المحادثات الأولية مع إيران لن تشمل المفتشين على الفور ولكنني متفائل بأن المفتشين سيعودون إلى إيران هذا العام.” كما أضاف أنه من المهم البدء بمناقشة سبل استئناف الزيارات إلى إيران.

وذكر مدير الطاقة الذرية أن الوكالة لم تتلق أي معلومات جديدة من إيران بشأن اليورانيوم المخصب.

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن كاظم غريب آبادي نائب وزير خارجية إيران عباس عراقجي أن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن إذا تم احترام بعض المبادئ.

وأضاف آبادي أن على واشنطن بناء الثقة مع طهران وضمان ألا تؤدي المفاوضات لتجدد العمل العسكري، موضحا أنه يمكن استئناف المحادثات شرط الاعتراف بحقوق إيران وفق معاهدة حظر الانتشار النووي.

بدء الاجتماع بين دول الترويكا الأوروبية وطهران في اسطنبول

ووصلت وفود إلى القنصلية الإيرانية في إسطنبول صباح اليوم لإجراء محادثات مباشرة بين طهران ومجموعة الترويكا الأوروبية التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

ومن المقرر أن يجري دبلوماسيون كبار من المجموعة الأوروبية محادثات مع فريق التفاوض الإيراني للمرة الأولى منذ القصف الأمريكي والإسرائيلي للمواقع النووية الإيرانية في يونيو حزيران.

وتهدف المحادثات لقياس مدى استعداد طهران للتوصل إلى حل لتجنب العقوبات.

والدول الأوروبية الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 إلى جانب الصين وروسيا.

وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق الذي رُفعت بموجبه العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وعقدت الولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات مع إيران قبل الضربات الجوية التي شنتها في يونيو/حزيران.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون إنه لا يوجد احتمال لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

لكن الأوروبيين ينادون بضرورة معاودة إحياء المفاوضات في ظل توقف تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية ومع قرب انقضاء الموعد النهائي لاتفاق 2015 في 18 أكتوبر/تشرين الأول.