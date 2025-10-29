غروسي لوكالة "أسوشيتد برس": إيران لا تخصب اليورانيوم بشكل نشط

قال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة نشرتها وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الأربعاء “إن إيران لا تقوم بتخصيب اليورانيوم بشكل نشط ولكن جرى رصد نشاط بالقرب من مواقع مخزونات نووية بالبلاد”.

وتمتلك إيران أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، القريب من نسبة 90 في المائة الضرورية لصنع سلاح ذري.

وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على السلاح النووي التي تخصب اليورانيوم عند مستوى 60 في المائة.

وعلقت طهران في يوليو (تموز) بالكامل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد حرب استمرت 12 يوماً اندلعت بعد قصف إسرائيلي غير مسبوق استهدف خصوصاً منشآت إيران النووية. وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وشنت الولايات المتحدة ضربات أيضاً خلال تلك الحرب على بعض المنشآت النووية في إيران.

وأنهت هذه الحرب جولات من المباحثات غير المباشرة بدأت في أبريل (نيسان) بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي.

وانتهى الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني رسمياً السبت، رغم أنه كان قد دُفن فعلياً منذ أواخر سبتمبر (أيلول) بعدما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات على طهران، بمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.