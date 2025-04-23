غروسي مهتم بالترشّح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

أبدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اليوم الأربعاء اهتمامه بالترشّح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة عند شغوره في العام 2027.

وفقا للأعراف وإن كانت لا تطبق أحيانا، يفترض أن يؤول المنصب إلى أميركي لاتيني بعد انتهاء الولاية الثانية للبرتغالي أنطونيو غوتيريش في العام 2026.

ولدى سؤاله بشأن تولي المنصب، قال غروسي وهو ديبلوماسي أرجنتيني يبلغ 64 عاما: “أدرس ذلك بجدية كبيرة”.

ولفت في تصريح لصحافيين خلال زيارة لواشنطن: “سيحين الوقت للانخراط في هذا النوع من النقاشات”.

ويحتاج الأمين العام للأمم المتحدة إلى دعم كل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

ويشغل غروسي منذ أواخر العام 2019 منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما وضعه في الصفوف الأمامية للدبلوماسية العالمية في ما يتّصل ببرنامج إيران النووي.

وقاد غروسي أيضا بعثة الخبراء التي أوفدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي سيطرت عليها القوات الروسية بعيد بدء روسيا غزو الأراضي الأوكرانية في العام 2022.

وزار المنشأة مرارا وأجرى محادثات في موسكو.