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غروسي: نعتقد أن المواد النووية الإيرانية لم يتم نقلها منذ آخر تفتيش قمنا به في 2025

26 - يونيو - 2026
آخر تحديث: 26 - يونيو - 2026 9:30 صباحًا
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل  غروسي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل  غروسي

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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل  غروسي إن الوكالة تعتقد أن المواد النووية الإيرانية لم تُنقل من مواقعها منذ آخر عملية تفتيش أجرتها في عام 2025، لكنه أكد أن الوكالة تحتاج إلى التحقق من ذلك ميدانيًا.

وأضاف غروسي أن ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب يُعد أحد الحلول المطروحة للتعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الملفات الفنية المرتبطة بالبرنامج النووي، مشيرا إلى أن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها إلى الخارج خيارات متاحة لإيران لكن عليها الموافقة على ذلك.

وأوضح أن الوكالة تأمل في أن يتمكن خبراؤها من دخول المواقع النووية الإيرانية قريبًا، مشيرًا إلى أن تفاصيل عمل الوكالة داخل إيران، وتشكيلة لجنة التنسيق الخاصة بعمليات التفتيش، ستتحدد وفق مسار المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

وأكد غروسي استعداد الوكالة للمضي قدمًا في أداء مهامها الفنية داخل إيران، لافتًا إلى وجود مذكرة تفاهم تنص على إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية.

وتأتي تصريحات غروسي في وقت تترقب فيه الأوساط الدولية نتائج المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، وما إذا كان سيفتح الباب أمام استئناف عمليات التفتيش الميدانية وتحديد مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في إيران.

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