غروسي يتوجه الى محطة زابوريجيا في اوكرانيا

توجه رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء إلى جنوب شرق أوكرانيا الذي تحتله روسيا لزيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية للمرة الثانية منذ غزو القوات الروسية العام الماضي.

وقال غروسي إنه سيزور أكبر محطات أوروبا للطاقة النووية لمعاينة الوضع هناك في إطار مساع لتقليل خطر وقوع حوادث كبرى في الموقع.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف موقع محطة الطاقة على مدار العام الماضي، ويدعو غروسي إلى عقد اتفاق سلامة بين أوكرانيا وروسيا لحماية المنشأة.

وأكد متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن غروسي في طريقه لزيارة المحطة، وقال إن غروسي في منطقة زابوريجيا لكنه أحجم عن تحديد مكانه.

وقدم صورة لغروسي واقفا وهو يرتدي سترة واقية قرب مدرعة تابعة للأمم المتحدة على جانب الطريق.

وقال غروسي في مقابلة أجرتها رويترز معه أمس الثلاثاء 28\3\2023 بمدينة دنبيرو الأوكرانية إن محاولته للتوسط في إبرام اتفاق لحماية محطة الطاقة لا تزال قائمة وإنه يعدل مقترحات من أجل تحقيق انفراجة في هذا الشأن.

وصف غروسي، الذي اجتمع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، الوضع في المفاعل بأنه “خطير جدا” وغير مستقر.

وهناك مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحطة زابوريجيا منذ العام الماضي بعد زيارة غروسي للمحطة إثر تزايد المخاوف من احتمال وقوع حادثة نووية هناك.