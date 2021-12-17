غروسي يحذر إيران: كاميرات المراقبة النووية مغلقة وسنكتشف أي تلاعب

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، الجمعة، في مؤتمر صحافي، أن “الكاميرات الخاصة بوكالة الطاقة الذرية في إيران لا يمكن التلاعب بها، لأنها مغلقة بطريقة احترافية”.

وحذر غروسي من أن “الوكالة قادرة على كشف أي محاولة للتلاعب بكاميرات المراقبة النووية في إيران”.

وأضاف المدير العام للوكالة الذرية: “لا يمكننا الاطلاع على محتوى كاميرات المراقبة إلا بعد التوصل لاتفاق مع إيران”.

وأوضح غروسي أن “أميركا لم تعترض على الاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران”.

وأعرب عن القلق الشديد من نقص المعلومات حول برنامج إيران النووي. وقال: “نفتقد لمعلومات كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بشأن برنامج إيران النووي”.

وعن المنشآت النووية الإيرانية، علق غروسي: “نعرف منشأة كرج في إيران جيداً، وسنتمكن من ملاحظة أي تغير في أنشطتها خلال الزيارة المقبلة لمفتشي الوكالة”.

هذا وتختتم، اليوم الجمعة، الجولة السابعة من المفاوضات النووية مع إيران، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي، منسق الاجتماعات، فيما أعلنت طهران تحقيق تقدم هذا الأسبوع، مؤكدة تواصل المحادثات في غضون عدة أيام.

وسيعقد اجتماع رسمي للجنة المشتركة للاتفاق النووي مع إيران للاتفاق على نص التفاوض واستكمال المحادثات خلال الأيام القادمة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اتفاق مع إيران يسمح بإعادة تركيب كاميرات المراقبة في منشأة “كرج” التي يشتبه المجتمع الدولي بأنها مصنع لتركيب أجهزة طرد حديثة.

واعتبر دبلوماسيون غربيون هذا الاتفاق إشارة إيجابية لاستكمال المفاوضات السياسية.

وفي وقت سابق، قال 3 دبلوماسيين إن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني ستجتمع، اليوم الجمعة، لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي.

كما أكد أحد الدبلوماسيين أنه من المقرر استئناف العمل في 27 من الشهر الجاري، فيما حدد دبلوماسي آخر إطاراً زمنياً بين عيد الميلاد ورأس السنة.

ومن جهته، قال كبير مفاوضي إيران في فيينا علي باقري كني، اليوم الجمعة، على “تويتر”: “حققنا تقدما جيدا هذا الأسبوع وسنواصل المحادثات في غضون عدة أيام بعد جلسة اليوم”.

وأضاف: “بعد مشاورات مع الفرق الأخرى، التقيت مع إنريكي مورا بعد ظهر أمس لتقييم الوضع ومناقشة سبل المضي قدما.. لقد أحرزنا تقدما جيدا هذا الأسبوع. اليوم ستعقد اللجنة المشتركة وبعد انقطاع لبضعة أيام سنواصل المفاوضات”.

وهذه هي الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والرامية لإعادة كلا الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

من جهة أخرى قدمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لمنع إيران وميليشياتها من الحصول على مسيرات فتاكة.

وقالت اللجنة في بيان إن اعتماد إيران المتزايد على المسيرات وتصديرها يمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي.

وشددت لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة تعامل واشنطن لوقف إرهاب إيران الإقليمي، ومعاقبتها على سلوكها المزعزع للاستقرار.

بدوره قال النائب الجمهوري جيم ريش إنه سبق وتم التحذير من خطر هجمات بمسيرات نفذتها إيران ضد العراق والسعودية.