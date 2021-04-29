غريفث: تصريحات الأمير محمد بن سلمان مهمة لاستقرار اليمن

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث أن تصريحات ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” ستساهم إلى حد كبير في ترسيخ الأمن والسلام على الأراضي اليمنية.

وأعرب “غريفيث” عن ترحيبه بما جاء على لسان الأمير السعودية في لقاءٍ صحافي، لا سيما مع دعوته لوقف إطلاق النار في اليمن، والتي وصفها بالضرورية للحد من التصعيد في البلاد، التي تشهد حرباً طاحنة منذ عام 2014.

من جهته، أكد الأمير السعودي على بلاده لا تقبل وجود تنظيم مسلح خارج عن القانون على حدودها، مضيفاً: “الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني وانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن أمر غير قانوني”.

في ذات السياق، أشار “بن سلمان” إلى أمله في أن تتوفر الجدية الكاملة لدى ميليشيات الحوثي، بالحلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول، بما يكفل حقوق جميع اليمنيين وتضمن مصالح دول المنطقة، وفقاً لما نقله موقع العربية.نت، مضيفاً: “وتابع: “العرض المقدم من السعودية هو وقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي وكل ما يريدونه مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي”.

يذكر أن ميليشيات الحوثي أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، عن استهداف “قاعدة الملك خالد الجوية” في خميس مشيط، جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة حسبما أعلنت وكالة “سبأ” التابعة للميليشيات.