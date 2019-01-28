غريفيثس يصل إلى صنعاء في زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً

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أفادت مصادر قناة “العربية” بوصول المبعوث الأممي مارتن غريفيثس إلى صنعاء، الاثنين، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً.

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وكان الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت قد عاد إلى الحديدة مع أعضاء فريق المراقبين الأمميين لاستئناف عمله من خلال لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

المتحدث باسم الحكومة اليمينة راجح بادي، من جانبه، كشف أن عودة كاميرت جاءت بعد وعود تلقاها المبعوث الأممي مارتن غريفيثس من الميليشيات بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، غير أن بادي أكد أن الميليشيات لن تلتزم بوعودها.

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