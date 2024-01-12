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غريفيث يحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحرب على غزة

منذ 19 ثانية
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث

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قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث (الجمعة 12-1-2024) إنه يشعر “بقلق عميق” بسبب تصريحات صدرت مؤخرا من وزراء إسرائيليين بشأن “خطط لتشجيع النقل الجماعي” للمدنيين الفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة، ودعا مجددا إلى وقف إطلاق النار.

وقال غريفيث في إفادة لمجلس الأمن الدولي “إذ لم نتحرك، ستصبح هذه ندبة على جبين إنسانيتنا لا يمكن محوها… أكرر دعوتي لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب”.

واعتبر غريفيث أن الحرب الإسرائيلية على غزة تم شنها دون أي اعتبار لتأثيرها على المدنيين، فالوضع في غزة لا يزال مروعا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بلا هوادة.

وحذر من أن انهيار النظام الصحي في غزة وخطر المجاعة يتزايدان يوما بعد يوم، لأن إسرائيل تكثف القصف الجوي في المناطق التي طلبت من المدنيين الانتقال إليها بغزة.

وجدد رفضه أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية لغزة بحزم.

    المصدر :
  • رويترز

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