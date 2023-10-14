غريفيث يحذر من الوضع الإنساني الكارثي في غزة.. "حتى الحروب لها قواعد"

قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بيان اليوم السبت إن الوضع الإنساني في غزة، الحرج بالفعل، يصبح الآن “غير محتمل بسرعة”.

وأضاف غريفيث أنه لا توجد كهرباء أو مياه أو وقود في غزة ويتناقص الغذاء بشكل خطير، وحث جميع الدول التي تتمتع بنفوذ على استخدامه لضمان احترام قواعد الحرب وتجنب المزيد من التصعيد.

وأردف غريفيث قائلا إن تصرفات وتصريحات مقاتلي حركة حماس وإسرائيل في الأيام القليلة الماضية “مثيرة للقلق للغاية وغير مقبولة”.

وقال إنه يتعين حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.

وأضاف غريفيث أن عائلات في غزة تعرضت للقصف أثناء تحركها جنوبا ببطء على الطرق المزدحمة والمتضررة، في أعقاب أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل والذي جعل مئات الآلاف من السكان يتدافعون بحثا عن الأمان ولكن من دون مكان يذهبون إليه.

وتابع أنه حتى الحروب لها قواعد ويجب احترامها في جميع الأوقات ومن كل الأطراف.

وقال “يجب السماح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمانا. وسواء انتقلوا أو بقوا، يتعين الالتزام باستمرار بتجنيبهم الأذى”.

وأضاف أن أي شخص يُحتجز يجب أن يعامل بطريقة إنسانية ويتعين إطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال غريفيث “المدنيون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة يعانون منذ أسبوع من الألم والدمار التامين… وأخشى أن الأسوأ لم يأت بعد”.

وأردف “لقد كان الأسبوع الماضي بمثابة اختبار للإنسانية، والإنسانية تفشل”.