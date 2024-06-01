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غزة.. انتشال جثامين نحو 100 فلسطيني من مخيم جباليا بعد انسحاب قوات الاحتلال

منذ 50 دقيقة
آثار القصف على مخيم جباليا في غزة

آثار القصف على مخيم جباليا في غزة (رويترز - أرشيفية)

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تستمر الأوضاع في قطاع غزة في التدهور بشكل مأسوي، مع استمرار القصف الإسرائيلي وسقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين.

وبحسب مصدر مطلع لموقع “سكاي نيوز عربية” فإن قوات الدفاع المدني في جباليا تعمل بجهد لانتشال جثامين نحو 100 فلسطيني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المخيم يوم الجمعة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية استهدفت المحاور المتاخمة لمحور نيتساريم وسط قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا.

في سياق متصل، استشهد فلسطينيان جراء القصف على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما استشهد اثنان آخران في منطقة الزهراء جنوب نيتساريم. كما أصيب عشرات الفلسطينيين نتيجة قصف منزلين في البريج، بينما استهدفت الطائرات منزلين آخرين في رفح.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في تل زعرب غرب غزة، التي تتعرض لقصف مكثف.

وفي دير البلح، توفي طفل نتيجة الجوع الشديد، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الجوع إلى 37 طفلًا، مما يبرز الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأدت الحرب الدائرة إلى تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية لمستوى غير مسبوق، وسط جهود عربية وعالمية لم تتمكن حتى الآن من وضع حد للمأساة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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