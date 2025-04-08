غزة تحت القصف.. وترامب: ما كان يجب أن تترك إسرائيل القطاع مطلقا

مع استمرار العدوان الإسرائيلي بشكل أقوى وأكبر على قطاع غزة بعد هدنة هشة لم تستمر لأكثر من شهرين، شن الطيران الإسرائيلي ليل الأثنين\الثلاثاء 8\4\2025، غارات على غزة استشهد خلالها 19 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون، وذلك حسبما أعلن الدفاع المدني في القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل “استشهاد 19 مواطنا بينهم عدد من الأطفال جراء الغارات الدموية التي شنها الجيش الإسرائيلي ليلا وفجر اليوم على قطاع غزة”.

هذا، وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجلاء سكان قطاع غزة أثناء إعادة إعمار القطاع.

وقال نتنياهو إن سكان غزة “محتجزون ” في القطاع ولا يتم السماح لهم بالمغادرة، في حين أنها منطقة نزاع.. نحن لم نحتجزهم”.

وأضاف “نحن لا نحتجزهم في الداخل”. وقارن الوضع بصراعات أخرى مثل أوكرانيا وسوريا، حيث تم السماح للناس بالفرار من القتال، لافتا إلى وجود محادثات إيجابية مع دول أخرى ترغب في استقبال سكان غزة، إلا أنه رفض الكشف عن هذه الدول.

ويقول ترامب إنه من المهم للغاية أن تكون غزة “مساحة آمنة” للسكان الفلسطينيين.ونقلت صحيفة “تايمز اوف اسرائيل” عن ترامب قوله إن الناس يحبون الرؤية التي وضعها في خطته بشأن غزة، لكن “هناك تصورات أخرى أيضا”.

وأشار ترامب إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005، قائلا “ما كان يجب أن تترك إسرائيل غزة مطلقا، لا أعرف لماذا فعلوا ذلك”. وأضاف ترامب “أعرف، لأنهم وعدوا بالسلام، لكن هذا لم ينجح… غزة هي فخ موت خطير”.

يذكر أن الدول العربية والمنظمات الحقوقية والفلسطينيون رفضوا اقتراح ترامب بإعادة التوطين الدائم لسكان قطاع غزة البالغ تعدادهم قرابة مليوني نسمة خارج القطاع ، وتحويل المنطقة الساحلية المدمرة إلى “ريفيراالشرق الأوسط”.

وقدمت مصر خطة لإعمار للقطاع اعتمدتها قمة عربية طارئة في الشهر الماضي بالقاهرة دون تهجير سكانه.