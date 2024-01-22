غزة تحت النار.. أكثر من 88 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح منذ بدء الحرب

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان (الاثنين 22-1-2024) إن 25295 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 63000 آخرون خلال الـ108 أيام من الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن الأعداد تشمل 190 شهيداً و340 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وشهدت منطقة خان يونس قصفا مكثفا من قوات الاحتلال أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، وتزامن ذلك مع نداءات استغاثة وجهها الهلال الأحمر الفلسطيني بعد حصار مقره في المنطقة ومنع فرقه من التحرك لإسعاف الجرحى.

وتشهد مدن غزة وجباليا والمغازي وخان يونس اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال.

وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيدرس خطة جديدة للسلام قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إن الطريقة التي تتبعها إسرائيل لتدمير حماس خاطئة، فيما أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب أن الصراع في غزة لن يتم حله بالسلاح.

من جهته، انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي “الأجندة العنصرية المتطرفة” للحكومة الإسرائيلية وقال إنها تتحدى العالم برفضها قبول حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال الصفدي للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن “الطريق الوحيد للخروج من هذه المأساة هو حل الدولتين… وهم يتحدون المجتمع الدولي بأكمله، وحان الوقت لأن يتخذ العالم موقفا”.