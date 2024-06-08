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غزة تحت النار.. استشهاد 36801 فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

منذ ساعتين
شاب فلسطيني يجلس أمام جثامين شهداء في غزة

شاب فلسطيني يجلس أمام جثامين شهداء في غزة (رويترز)

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قالت وزارة الصحة في غزة (السبت 8-6-2024) إن الهجوم العسكري الإسرائيلي أدى لاستشهاد 36801 فلسطيني على الأقل وأصاب 83680 آخرين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت في بيان أن نحو 70 فلسطينيا قُتلوا وأصيب 150 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” شن عدواناً همجياً وحشياً على مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) واستهدف المدنيين بشكل مباشر، مشيراً إلى وجود العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض وفي الشوارع وداخل المنازل الآمنة ولا تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان بسبب شدة القصف وعدوان الاحتلال.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الجيش الإسرائيلي يشن عدوانه من خلال عشرات الطائرات الحربية وطائرات الكواد كابتر والطائرات المروحية بينما تقوم الدبابات في ذات الوقت بقصف منازل المواطنين الآمنين، في نية مبيتة للاحتلال “الإسرائيلي” بارتكاب مجازر همجية ضد المدنيين الآمنين في منازلهم وفي مراكز النزوح.

وحذر المكتب الإعلامي من أن الوضع الميداني في المحافظة الوسطى كارثي بسبب استمرار العدوان “الإسرائيلي” في كافة أرجاء المحافظة الوسطى بلا استثناء، وجيش الاحتلال يمارس جريمة منظمة ضد المدنيين والآمنين وضد الأطفال والنساء في كل أرجاء المحافظة.

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