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غزة تحت النار.. عدد الشهداء يتجاوز الـ 37200 فلسطيني منذ بدء الحرب

منذ 38 دقيقة
شاب فلسطيني يجلس أمام جثامين شهداء في غزة

شاب فلسطيني يجلس أمام جثامين شهداء في غزة (رويترز)

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قالت وزارة الصحة بغزة (الجمعة 14-6-2024) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و71 مصابا خلال 24 ساعة.

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 37 ألفا و266 شهيدا و85 ألفا و102 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في السياق، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البُرش إن البضائع والمكملات الغذائية الخاصة بالأطفال لم تدخل القطاع منذ شهرين.

وأضاف أن أكثر من 60 سيدة حاملا لم تتمكن من الحصول على الأدوية.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إن أطفال غزة يدفعون ثمنا باهظا، بسبب فرض السلطات الإسرائيلية قيودا إضافية على وصول المساعدات الإنسانية.

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