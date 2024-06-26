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غزة تحت النار.. عدد الشهداء يتجاوز الـ 37700 والجوع يفتك بالنازحين

منذ 14 دقيقة
جثامين لشهداء في قطاع غزة

جثامين لشهداء في قطاع غزة (رويترز)

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قالت وزارة الصحة في غزة في بيان (الأربعاء 26-6-2024) إن أكثر من 37718 فلسطينيا قتلوا وأصيب 86377 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وكان جيش الاحتلال قد استهدف متعمدا 5 مقار للنازحين خلال أقل من 48 ساعة، في حين أكد الهلال والصليب الأحمر الدوليان أن أزمة الغذاء في القطاع وصلت إلى نقطة حرجة.

وأكدت مصادر طبية أن عدد الشهداء منذ فجر أمس الثلاثاء ارتفع إلى 56 شهيدا، وذلك جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وكان من ضمن الشهداء نساء وأطفال، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الاحتلال الاقتراب من إنهاء الهجوم على رفح.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني فجر اليوم الأربعاء 15 شهيدا وعددا من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو عواد في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وذكرت دائرة الخدمات الطبية أن نحو 40 شخصا كانوا داخل المنزل وفق إفادة أصحاب المنزل، ومعظم الموجودين في داخله من الأطفال والنساء، بينما أجلت طواقم الدفاع المدني عددا من الشهداء والأحياء وما زالت العمليات مستمرة للبحث عن عالقين تحت الأنقاض.

في سياق متصل، أشار تقرير دولي إلى معاناة ما يقارب 96% من سكان غزة من مستويات عالية من انعدام حاد للأمن الغذائي، وبحسب مبادرة “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”، يعاني ما يقارب 500 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي بمستويات كارثية.

وأضاف التقرير أن مساحة عمل المنظمات الإنسانية وقدرتها على تقديم المساعدات بأمان للسكان تضاءلت، كما أنها توصف بعدم الاستقرار إلى حد كبير.

    المصدر :
  • وكالات

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