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غزة تحت النار.. عدد الشهداء يتجاوز 33500 وأكثر من 76000 جريح

منذ 27 دقيقة
جثامين شهداء في غزة

جثامين شهداء في غزة (رويترز)

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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان (الخميس 11-4-2024) إن ما لا يقل عن 33545 فلسطينيا استشهدوا و76094 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

من جهته، أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن تقديراته تشير إلى أن عدد المفقودين جراء الحرب في قطاع غزة قد تجاوز 13 ألف شخص، حيث يوجد بعضهم تحت الأنقاض أو دُفِنوا في مقابر جماعية عشوائية، أو تم احتجازهم قسرا في سجون ومراكز اعتقال إسرائيلية، وبعضهم تعرض للقتل داخل هذه المراكز.

وقال إن جيش الاحتلال لم ينشر -حتى الآن- أي معطيات حول ظروف قتل هؤلاء الأسرى والمعتقلين، كما لم تتمكن -حتى الآن- أي جهة مستقلة من التحقق والتعرف على ظروف مقتلهم، ولم يتم أيضا إخراج جثامينهم أو تحديد هوياتهم أو إعادة رفاتهم، أو حتى تبليغ عائلاتهم.

ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن هذا التقدير مبني على حجم البلاغات الأولية للمفقودين، مستدركا أنه من الصعب تقدير الأعداد الحقيقية للمفقودين في هذه المرحلة، نظرا للهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، وحصار العديد من المناطق التي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية، فضلا عن ممارسات الجيش الإسرائيلي الهادفة إلى تشتيت الأسر الفلسطينية، وبخاصة من خلال إجبار العائلات على النزوح المتكرر دون تأمين ممرات آمنة.

وشدد الأورومتوسطي على ضرورة وجود تحرك سريع لانتشال الجثامين، محذرا من أن استمرار بقائها بالشكل الحالي ينذر بنشر المزيد من الأوبئة وستكون له تداعيات خطيرة جدا على الصحة العامة والبيئة، وهي أمور بدأت تلمس منذ عدة أشهر.

وأكد أن جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي لم يسلم منها الضحايا حتى بعد قتلهم، وسط تواطؤ دولي مستهجن.

    المصدر :
  • رويترز

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