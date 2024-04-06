غزة تحت النار.. عشرات الشهداء في أربع مجازر خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر بالقطاع في الساعات الـ24 الأخيرة راح ضحيتها 46 شهيدا و65 مصابا.

وأشارت إلى أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 33 ألفا و173 شهيدا و75 ألفا و815 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من ناحية أخرى، أعلنت كتائب المقاومة اليوم السبت عن عمليات جديدة استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق وسط قطاع غزة وجنوبه، في حين كثف الاحتلال قصفه وأقر بإصابة 5 من جنوده خلال المعارك.

وأفادت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بتفجير دبابة من نوع “ميركافا 4” بعبوة برميلية من طراز “ثاقب” شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس قالت إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات الاحتلال في محاور التقدم وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما قالت إن مقاتليها أسندوا مجموعة مقاتلة من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال اشتباكات

ضارية مع قوة لجيش الاحتلال، وأوقعوا في القوة إصابات محققة، قبل انسحابهم جميعا بسلام.

خسائر جديدة للجيش الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال إصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.

وقال إنه منذ بداية الحرب أصيب 3193 ضابطا وجنديا، من بينهم 1552 أصيبوا خلال العملية البرية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن 600 جندي وضابط قتلوا منذ بداية الحرب وأصيب 497 بجروح بالغة الخطورة، وقال إن 268 عسكريا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة.