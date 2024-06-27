غزة تحت النار.. قصف عنيف على القطاع ونزوح كبير من حي الشجاعية

القصف الإسرائيلي على مدرسة الأونروا في غزة

مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها 265، تواصل قوات الاحتلال قصفها عدد من المناطق بالقطاع، خصوصا مخيمي جباليا والنصيرات، وخان يونس وبيت لاهيا، وفي آخر مستجدات وزارة الصحة في غزة استشهد 37718 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي آخر المستجدات سقط عدد من الشهداء والجرحى، صباح اليوم الخميس 27\6\2024، في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع.

وأفاد إعلام فلسطيني بنزوح مئات المدنيين من حي الشجاعية شرق مدينة غزة مع استمرار قصف جوي ومدفعي مركز على الحي، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في الحي جراء الغارات والقصف المدفعي.

وقالت مصادر طبية إن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف طائرات إسرائيلية لمنزل في حي الشجاعية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من المواطنين استشهدوا في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخران في قصف الاحتلال المدفعي أثناء جمعهم الحطب في دير البلح.

واستشهد 3 آخرون في حي الصبرة جنوب المدينة بعد غارات جوية استهدفت 4 منازل وأدت إلى تدميرها، وأفاد جهاز الدفاع المدني بوجود مفقودين تحت الأنقاض.