غزة تحت النيران.. وأوّل طائرة أميركية محمّلة بالذخائر تحطّ في تل أبيب

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، تزامنًا مع الإعلان عن وصول أول طائرة أميركيّة محمّلة بالذخيرة إلى تل أبيب.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنّ أول طائرة تحمل ذخيرة أميركية هبطت في “إسرائيل”، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترسل إمدادات جديدة من الدفاعات الجوية والذخائر وغيرها من المساعدات الأمنية إلى حليفتها لمحاربة حركة “حماس” الفلسطينية.

هذا نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله الثلاثاء، إن الجيش سينتقل إلى “الهجوم الشامل” على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القطاع “لن يعود أبدًا كما كان”.

وقال غالانت لقواته على الحدود مع قطاع غزة: “لقد أطلقت العنان، وحررت كل القيود. لقد استعدنا السيطرة على المنطقة. نحن نتجه نحو الهجوم الكامل”.

وأضاف موجهًا حديثه للجنود “سيكون لديكم القدرة على تغيير الواقع هنا.. حماس أرادت التغيير في غزة، وسوف تتغير 180 درجة عما أرادت”.

ومضى يقول: “سوف تندم حماس على هذه اللحظة. غزة لن تعود أبدًا كما كانت”.

يأتي ذلك في وقت ذكر الجنرال جان غولدفاس، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، أن حصيلة القتلى من جراء عملية حركة حماس في نهاية الأسبوع ارتفعت الآن إلى أكثر من ألف قتيل.