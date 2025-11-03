الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
غزة.. شهداء بنيران الجيش الإسرائيلي في اختبار جديد لوقف إطلاق النار

منذ 38 دقيقة
أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا، اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي مدينة رفح”، الواقعة جنوب القطاع والتي لا تزال تخضع لسيطرة إسرائيلية، مما مثل اختبارا جديدا لوقف إطلاق النار الهش الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وقال مسعفون إن أحد الشهداء امرأة. ولم تتضح هوية الاثنين الآخرين بعد.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من غارات إسرائيلية على قطاع غزة، تبعها تبادل اتهامات بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل بشأن خرق وقف إطلاق النار الهش الذي أنهى حربا استمرت عامين.

وذكر سكان أن القوات الإسرائيلية واصلت هدم المنازل في المناطق الشرقية من رفح وخان يونس ومدينة غزة، حيث تواصل القوات عملياتها.

وأدى وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول، إلى تهدئة معظم العمليات القتالية، مما سمح لمئات الآلاف من الفلسطينيين بالعودة إلى ما تبقى من منازلهم في غزة. وسحبت إسرائيل قواتها من مواقعها في المدن، وجرى السماح بدخول المزيد من المساعدات.

وسلمت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء المحتجزين في غزة مقابل ما يقرب من ألفي سجين ومعتقل فلسطيني لدى إسرائيل. ووافقت الحركة على تسليم رفات رهائن، وهي عملية لا تزال مستمرة، وتقول إنها صعبة، بينما تتهم إسرائيل حماس بالمماطلة.

ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ، استمرت العمليات العسكرية؛ إذ أفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية نفذت غارات على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 239 شخصا منذ بدء وقف إطلاق النار، سقط نصفهم خلال يوم واحد الأسبوع الماضي.

وتقول إسرائيل إن ثلاثة من جنودها قتلوا وإنها استهدفت عشرات المقاتلين.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين إنها تسلمت 45 جثة لفلسطينيين قتلتهم إسرائيل وكانت جثامينهم محتجزة لدى إسرائيل. وبذلك، ارتفع عدد الجثامين التي أعادتها إسرائيل إلى القطاع إلى 270 منذ بدء وقف إطلاق النار.

وأعادت حماس حتى الآن 20 من أصل 28 جثة من رفات الرهائن المحتجزة في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

