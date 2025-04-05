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غزة على حافة الهاوية.. منظمة الصحة تحذر من كارثة إنسانية متسارعة

منذ 4 ساعات
حكومة غزة تحذر من كارثة إنسانية

حكومة غزة تحذر من كارثة إنسانية

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يشهد قطاع غزة تدهورًا سريعًا في الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار الحصار المفروض عليه، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية والصحية لسكانه. منظمة الصحة العالمية أعربت عن قلقها البالغ إزاء هذه الأوضاع، مطالبة برفع الحصار والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

الوضع الحالي
تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الظروف في غزة تتدهور بوتيرة متسارعة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول المساعدات الطبية. استمرار هذه الأزمة يزيد من خطر انتشار سوء التغذية والأمراض، مما يعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر، خصوصًا الأطفال وكبار السن.

المخاطر الصحية
مع اشتداد الحصار، تتزايد المخاطر الصحية في القطاع. فالنقص في المواد الغذائية الأساسية يؤدي إلى تفشي سوء التغذية، بينما تعاني المستشفيات والمرافق الصحية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. هذا الوضع يزيد من احتمالات تفشي الأمراض المعدية ويعوق تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسكان.

مطالب منظمة الصحة العالمية
في ظل هذه الظروف، تطالب منظمة الصحة العالمية برفع الحصار عن قطاع غزة وتوفير الإمدادات الطبية والغذائية بشكل عاجل. كما تدعو إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن توفير بيئة آمنة للسكان ويسمح بإعادة بناء النظام الصحي وتحسين الأوضاع المعيشية.

    المصدر :
  • وكالات

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