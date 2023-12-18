الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
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غزة وحسابات الاستطلاعات

منذ 10 دقائق
آثار الدمار في غزة

آثار الدمار في غزة (رويترز)

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بحسبة بسيطة، ارتبطت بكثير من المستجدات بعد الأحداث الجارية في فلسطين، لا بد من تكوين وجهات نظر مختلفة، ومرتبطة بمآلات سياسية في الوضع الراهن والمستقبل.

‏فوفق استطلاعات للمركز الفلسطيني للسياسات واستطلاع الرأي مؤخرًا فإن:

‏%57 من الأفراد في غزة يؤيدون عملية 7 أكتوبر.

‏مقابل 82% في الضفة.

‏%44 من الأفراد في الضفة يؤدون حماس مقابل 42% في غزة.

‏%88 يطالبون باستقالة محمود عباس.

‏%60 من الشعب الفلسطيني يطالبون باستقالة الحكومة الفلسطينية.

وفي صحف غربية يتم تدوال الأخبار التالية: سوف يتم إنشاء 4 مناطق لتجمّعات النازحين في غزة.

‏1 دير البلح تتسع 200 ألف نسمة.

‏2 المواصي تتسع 800 ألف نسمة.

‏3 رفح تتسع 800 ألف نسمة.

‏4 خان يونس عدد غير محدد.

تديرها كل من {أمريكا بريطانيا مصر تركيا الأردن الإمارات}

وبعد أن قتلت إسرائيل 19000 شهيدًا نصفهم أطفال وربعهم نساء وذبحت بدم بارد أسر فلسطينية ودمرت نصف المباني بما فيها مساجد مستشفيات مدارس، قام المحتل الإسرائيلي بجرف ونبش 6 مقابر في غزة، يقول كاتب إسرائيلي: أصبحوا ينبشون القبور بحثًا عن المقاوم الفلسطيني الأسطوري في مقاومته للاحتلال.

وعلى هذا الأساس يظهر حجم التخبط الذي تعيشه إسرائيل وأمريكا والغرب نتيجة هذا الصراع الذي يعيشه الفلسطينيون أهل الأرض مع الاحتلال الذي لم يكن له وجود فعلي سوى بـ القتل والعدوان المستمر.

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