سلاح الجو الإسرائيلي: نقصف غزة "على نطاق غير مسبوق"

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه يقصف غزة “على نطاق غير مسبوق”، بحسب ما نقلته عنه صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”. كما أفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عدة أهداف في محيط منطقة الميناء غرب مدينة غزة.

وقد قصفت طائرات حربية إسرائيلية اليوم “الجامعة الإسلامية” في مدينة غزة، بحسب ما أعلن مسؤول في هذه الجامعة المرتبطة بحركة حماس. وأظهرت صور الأضرار الشديدة في “الجامعة الإسلامية” بغزة، بعد استهدافها بغارة إسرائيلية.

وبالمقابل، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم، باستئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، بعد هدوء استمر ساعات، وأشارت بلدية سديروت إلى 9 إصابات مباشرة بصواريخ أطلقت من غزة صباح اليوم، فيما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنه سيتم تسليح كل سكان سديروت. كما تحدث إعلام إسرائيلي عن تسلل مسلحين إلى سديروت وسط سماع دوي إطلاق نار.

وقبلها، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل 1200 شخص في الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات غلاف غزة ومدن إسرائيلية وإصابة 2700. وقال المتحدث جوناثان كونريكوس في بث مباشر عبر صفحة الجيش الإسرائيلي على منصة “إكس” (تويتر سابقا) إن هذه الحصيلة ليست نهائية.

وأضاف أن حماس تحتجز عشرات الأسرى “بينهم الكثير من مزدوجي الجنسية من دول بينها أميركا وبريطانيا وإيطاليا والأرجنتين”.

وبالمقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية إلى 950 وإصابة 5 آلاف آخرين.