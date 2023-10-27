برنامج الأغذية العالمي: نقص الوقود يهدد تقديم المساعدات الغذائية لغزة

أشار ممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر اليوم الجمعة إلى أن “النقص الحاد في الوقود” قد يجبر البرنامج على وقف تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لآلاف الأسر النازحة في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.

وأضاف عبد الجابر في بيان “اثنان فقط من المخابز المتعاقدة معنا لديهما الوقود لإنتاج الخبز في الوقت الحالي، وقد لا يكون هناك أي وقود فيهما غدا”.

وتابع قائلا “ستكون هذه ضربة موجعة لآلاف الأسر التي تعيش في ملاجئ وتعتمد على الخبز المقدم لها يوميا”.

وقال البرنامج الذي يتخذ من روما مقرا له إنه يوفر إمدادات من الخبز يوميا لنحو 200 ألف شخص يعيشون في الملاجئ في المتوسط، لكن هذا العدد انخفض إلى 150 ألفا يوم الأربعاء بسبب نقص الوقود.

وأضاف “السلع الغذائية الأساسية تنفد بسرعة في متاجر غزة” نظرا لعدم قدرة هذه المتاجر على الحصول على المنتجات “بسبب الطرق المتضررة والمخاوف المتعلقة بالسلامة ونقص الوقود”.

وقالت سيندي مكين رئيسة برنامج الأغذية العالمي في تصريحات لرويترز أمس الخميس إن “البيروقراطية المجنونة” عند معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة تبطئ تدفق المساعدات الإنسانية إلى حد أنها تدخل “قطرة قطرة”.