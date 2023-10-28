مفوض الأمم المتحدة يحذر من "عواقب كارثية" لشن عملية برية في غزة

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم السبت من “عواقب كارثية محتملة” لشن عمليات برية واسعة النطاق في قطاع غزة، حيث لقي الآلاف حتفهم بالفعل جراء القصف الجوي الإسرائيلي.

وذكر تورك في بيان “نظرا للطريقة التي تُجرى بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق الاحتلال المستمر منذ 56 عاما، أدق ناقوس الخطر إزاء عواقب كارثية محتملة للعمليات البرية واسعة النطاق في غزة واحتمال مقتل آلاف آخرين من المدنيين”.

وأضاف “استمرار العنف ليس الحل”.

ودعا تورك أيضا الطرفين المتحاربين وجميع الدول الأخرى التي لها تأثير في المنطقة “إلى فعل كل ما بوسعها لتهدئة هذا الصراع”.

وأرسلت إسرائيل قوات إلى غزة مساء أمس الجمعة وتعهدت بمواصلة فعل ذلك لاستهداف أنفاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والبنية التحتية الأخرى التي تستخدمها.

وشنت إسرائيل فيما سبق هجمات وجيزة فحسب على غزة خلال ثلاثة أسابيع من القصف ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل واحتجازها رهائن في السابع من أكتوبر تشرين الأول.